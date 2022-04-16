В Одесской области оккупанты пытаются восстановить интенсивную воздушную разведку — ОВА

16 апреля, 09:31
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Вражеский дрон (Фото:ГПСУ)

Вражеский дрон (Фото:ГПСУ)

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Российские захватчики пытаются восстановить интенсивную воздушную разведку. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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«Ночь прошла под сигналы тревоги. Враг пытается восстановить интенсивную воздушную разведку. Силы обороны продолжают выполнять задачи по назначению. Спасибо всем одесситам и жителям области, кто сообщает о рашистских дронах», — отметил Братчук.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Одесская область Воздушная разведка Война России против Украины

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