На побережье Одесской области снова вынесло дрейфующие мины: в ВМС показали, как их уничтожают

7 января, 18:08
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На побережье Одесской области снова прибило дрейфующие мины (Фото:Скриншот с видео ВМС ВСУ / Telegram)

На побережье Одесской области снова прибило дрейфующие мины (Фото:Скриншот с видео ВМС ВСУ / Telegram)

Наблюдательный пост сил обороны Украины выявил две дрейфующие противокорабельные мины у берегов Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Специальной группой разминирования ВМС ВСУ опасные находки были оперативно обезврежены.

В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать.

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«Будьте внимательны и осторожны. В случае обнаружения таких предметов сообщите соответствующие службы», — призвали в ВМС.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Одесская область Одесса Черное море ВМС ВМС Украины мина Война России против Украины

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