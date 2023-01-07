На побережье Одесской области снова вынесло дрейфующие мины: в ВМС показали, как их уничтожают 7 января, 18:08 На побережье Одесской области снова прибило дрейфующие мины (Фото:Скриншот с видео ВМС ВСУ / Telegram)

Наблюдательный пост сил обороны Украины выявил две дрейфующие противокорабельные мины у берегов Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Специальной группой разминирования ВМС ВСУ опасные находки были оперативно обезврежены.

В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать.

Видео дня

«Будьте внимательны и осторожны. В случае обнаружения таких предметов сообщите соответствующие службы», — призвали в ВМС.