На побережье Одесской области снова вынесло дрейфующие мины: в ВМС показали, как их уничтожают
На побережье Одесской области снова прибило дрейфующие мины (Фото:Скриншот с видео ВМС ВСУ / Telegram)
Наблюдательный пост сил обороны Украины выявил две дрейфующие противокорабельные мины у берегов Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Специальной группой разминирования ВМС ВСУ опасные находки были оперативно обезврежены.
В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать.
«Будьте внимательны и осторожны. В случае обнаружения таких предметов сообщите соответствующие службы», — призвали в ВМС.