В Одесской области ввели аварийные и экстренные отключения электроэнергии — ОВА

13 декабря, 10:11
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В Одесской области начались значительные перебои со светом после удара РФ (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В Одесской области начались значительные перебои со светом после удара РФ (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Во вторник, 13 декабря, в Одессе и Одесской области продолжаются аварийные и экстренные отключения света.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Спикер призвал предприятия промышленного комплекса перевести производство на ночное время.

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«Это поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света нашим гражданам, а также сохранить рабочие места и поддержать экономику», — говорится в сообщении.

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По его словам, ОВА были предоставлены рекомендации мобильным операторам по обеспечению надлежащей работы связи и оборудования дополнительными резервными источниками питания их вышек.

Утром 10 декабря страна-агрессор нанесла удары по объектам инфраструктуры на юге Украины. Российские оккупанты использовали 15 дронов-камикадзе Shahed. Хотя украинские защитники сбили десять из них, пострадала критическая инфраструктура.

В ДТЭК прогнозируют, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем раньше. По словам президента Владимира Зеленского, на то, чтобы восстановить свет в регионе, нужны дни, а не часы.

https://www.youtube.com/watch?v=8cMO_lYpOqU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесская область Одесса Электроэнергия Война России против Украины

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