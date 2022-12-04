В Одесской области на побережье вынесло якорную мину — видео взрыва
Мина в Черном море (Фото:Bulgarian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)
Из-за штормовой погоды на побережье Одесской области вынесло якорную мину.
Об этом сообщает ОК Юг в Facebook.
«Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролированно уничтожен», — говорится в сообщении.
В ОК Юг также напомнили, что морское побережье остается линией обороны, а штормовая погода может способствовать вынесению на берег таких морских «сюрпризов».