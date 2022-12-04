В Одесской области на побережье вынесло якорную мину — видео взрыва

4 декабря, 19:14
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Мина в Черном море (Фото:Bulgarian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)

Мина в Черном море (Фото:Bulgarian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)

Из-за штормовой погоды на побережье Одесской области вынесло якорную мину.

Об этом сообщает ОК Юг в Facebook.

«Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролированно уничтожен», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ОК Юг также напомнили, что морское побережье остается линией обороны, а штормовая погода может способствовать вынесению на берег таких морских «сюрпризов».

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Одесская область Юг Украины Шторм мина Война России против Украины

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