В Одесской области на побережье вынесло якорную мину — видео взрыва 4 декабря, 19:14 Мина в Черном море (Фото:Bulgarian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)

Из-за штормовой погоды на побережье Одесской области вынесло якорную мину.



Об этом сообщает ОК Юг в Facebook.



«Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролированно уничтожен», — говорится в сообщении.



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В ОК Юг также напомнили, что морское побережье остается линией обороны, а штормовая погода может способствовать вынесению на берег таких морских «сюрпризов».

