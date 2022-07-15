На пляже в Одесской области местный житель в свой день рождения подорвался на мине — ОВА

15 июля, 18:14
Это не первый случай подобной трагедии (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Это не первый случай подобной трагедии (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Одесской области в прибрежных водах одного из пляжей местный житель подорвался на мине, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«В свой день рождения молодой мужчина подорвался на мине. Нарушив все запреты, все требования, пренебрегая безопасность, он пошел купаться», — сказал спикер во время видеообращения в Telegram.

Видео дня

Братчук сообщил, что в результате взрыва произошла травматическая ампутация головы мужчины. Подробности трагедии также подтвердили в Оперативном командовании Юг.

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2 июля на одном из пляжей Одесской области мужчина во время заплыва в море подорвался на мине, а еще один отдыхающий получил контузию и легкие царапины.

11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва российской мины в воде погиб отдыхающий.

https://www.youtube.com/embed/Jjr-rJ0Dmxk
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Одесская область Мины

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