В Одесской области люди отравились алкоголем, четверо умерли, семеро госпитализированы в тяжелом состоянии — полиция
В Одесской области люди массово отравились алкоголем (Фото:od.npu.gov.ua)
В Одесской области люди отравились алкоголем, четверо умерли, семеро госпитализированы в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила полиция Одесской области в пятницу, 7 июля.
В ведомстве заявили, что событие произошло в среду, 5 июля в селе Старостино.
«В тот день медицинским работникам скорой помощи один за другим пришлось госпитализировать местных жителей, которым стало плохо после употребления водки кустарного производства из магазина», — говорится в сообщении.
Полиция сообщила, что три человека умерли в больнице. Смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его проживания.
Предварительная причина смерти граждан — токсическое действие и отравление химическими веществами. Семь человек пока остаются в критическом состоянии.
«Женщину, которая реализовала суррогатный алкоголь, правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к отравлению и смерти людей», — рассказали правоохранители.
В рамках производств, начатых следователями полиции по статьям 115 и 204 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд судебных экспертиз.
Собранные полицейскими материалы, в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины, переданы по подследственности в территориальное управление Бюро экономической безопасности.