В Одесской области люди отравились алкоголем, четверо умерли, семеро госпитализированы в тяжелом состоянии — полиция 7 июля, 12:10 В Одесской области люди массово отравились алкоголем (Фото:od.npu.gov.ua)

В Одесской области люди отравились алкоголем, четверо умерли, семеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила полиция Одесской области в пятницу, 7 июля.

В ведомстве заявили, что событие произошло в среду, 5 июля в селе Старостино.

«В тот день медицинским работникам скорой помощи один за другим пришлось госпитализировать местных жителей, которым стало плохо после употребления водки кустарного производства из магазина», — говорится в сообщении.

Видео дня

Полиция сообщила, что три человека умерли в больнице. Смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его проживания.

Предварительная причина смерти граждан — токсическое действие и отравление химическими веществами. Семь человек пока остаются в критическом состоянии.

«Женщину, которая реализовала суррогатный алкоголь, правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к отравлению и смерти людей», — рассказали правоохранители.

В рамках производств, начатых следователями полиции по статьям 115 и 204 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд судебных экспертиз.

Собранные полицейскими материалы, в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины, переданы по подследственности в территориальное управление Бюро экономической безопасности.

