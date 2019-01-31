В Одесской области маршрутка попала в ДТП: один пассажир погиб, 13 травмированы
Вчера, 16:36
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В четверг, 31 января, в Одесской области произошло масштабное ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате один человек погиб, 13 пострадали.
Как сообщили в областной полиции, на трассе Одесса-Измаил вблизи села Николаевка столкнулись маршрутка сообщением Килия-Одесса, автомобиль и мотоцикл.
В результате ДТП 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 13 из них были госпитализированы. Одна пассажирка маршрутного такси погибла.
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Причины аварии пока не установлены.
Фото: полиция