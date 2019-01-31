В Одесской области маршрутка попала в ДТП: один пассажир погиб, 13 травмированы Вчера, 16:36 291 Цей матеріал також доступний українською полиция Авария произошла вблизи села Николаевка полиция

В четверг, 31 января, в Одесской области произошло масштабное ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате один человек погиб, 13 пострадали.

Как сообщили в областной полиции, на трассе Одесса-Измаил вблизи села Николаевка столкнулись маршрутка сообщением Килия-Одесса, автомобиль и мотоцикл.

В результате ДТП 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 13 из них были госпитализированы. Одна пассажирка маршрутного такси погибла.

Причины аварии пока не установлены.