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В Одесской области маршрутка попала в ДТП: один пассажир погиб, 13 травмированы

Вчера, 16:36
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полиция

Авария произошла вблизи села Николаевка

В четверг, 31 января, в Одесской области произошло масштабное ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате один человек погиб, 13 пострадали.

Как сообщили в областной полиции, на трассе Одесса-Измаил вблизи села Николаевка столкнулись маршрутка сообщением Килия-Одесса, автомобиль и мотоцикл.

В результате ДТП 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 13 из них были госпитализированы. Одна пассажирка маршрутного такси погибла.

Причины аварии пока не установлены.

Фото: полиция

Теги:   Одесская область Маршрутки ДТП

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