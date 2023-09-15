В Одесской области задержали организатора незаконной переправки людей через границу и шестерых уклонистов 15 сентября, 07:51 В Одесской области задержали организатора незаконной переправки людей через границу и уклонистов (Фото:dpsu.gov.ua)

В Одесской области задержали организатора незаконной переправки лиц через границу и шестерых уклонистов, сообщила Госпогранслужба в четверг, 14 сентября.

В ведомстве рассказали, что организатора незаконной переправки лиц через государственную границу вместе с четырьмя мужчинами призывного возраста задержали ночью пограничники Измаильского отряда недалеко от села Кубей.

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По информации ведомства, заранее договорившись, делец должен был доставить к государственной границе на своем автомобиле жителей Харьковской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей.

Сообщается, что за такую услугу они должны были заплатить ему по 3 тысячи долларов с каждого.

Организатор задержан, проводятся следственные действия в рамках уголовного производства.

На четырех человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.204−1 КУоАП Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины.

Также этой же ночью пограничный наряд на этом направлении задержал еще двух уклонистов из Сумской и Полтавской областей. На нарушителей составлены соответствующие админпротоколы.