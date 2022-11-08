В Одесской области в результате штормовой погоды к побережью прибило якорную мину 8 ноября, 14:43 В Одесской области к побережью прибило якорную мину (Фото:sheremetevaaa/pixabay.com)

Во вторник, 8 ноября, в Одесской области в результате штормовой погоды к побережью прибило якорную мину.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг в Facebook.

Силами обороны опасность ликвидирована — совершен контролируемый подрыв.

В воскресенье, 6 ноября, на один из пляжей Одессы в результате шторма уже выносило якорную мину, которую контролируемо взорвали украинские военные.

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Пресс-секретарь председателя Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял, что у России нет никаких шансов захватить Одессу.

