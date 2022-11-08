В Одесской области в результате штормовой погоды к побережью прибило якорную мину
В Одесской области к побережью прибило якорную мину (Фото:sheremetevaaa/pixabay.com)
Во вторник, 8 ноября, в Одесской области в результате штормовой погоды к побережью прибило якорную мину.
Об этом сообщило Оперативное командование Юг в Facebook.
Силами обороны опасность ликвидирована — совершен контролируемый подрыв.
В воскресенье, 6 ноября, на один из пляжей Одессы в результате шторма уже выносило якорную мину, которую контролируемо взорвали украинские военные.
Пресс-секретарь председателя Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял, что у России нет никаких шансов захватить Одессу.