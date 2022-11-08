В Одесской области в результате штормовой погоды к побережью прибило якорную мину

8 ноября, 14:43
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В Одесской области к побережью прибило якорную мину (Фото:sheremetevaaa/pixabay.com)

В Одесской области к побережью прибило якорную мину (Фото:sheremetevaaa/pixabay.com)

Во вторник, 8 ноября, в Одесской области в результате штормовой погоды к побережью прибило якорную мину.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг в Facebook.

Силами обороны опасность ликвидирована — совершен контролируемый подрыв.

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https://www.facebook.com/okPivden/photos/a.1005710909600162/2198253607012547

В воскресенье, 6 ноября, на один из пляжей Одессы в результате шторма уже выносило якорную мину, которую контролируемо взорвали украинские военные.

Видео дня

Пресс-секретарь председателя Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял, что у России нет никаких шансов захватить Одессу.

https://www.youtube.com/watch?v=bN44s1b8IZU&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесская область Мины Война России против Украины

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