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В Одесской области глава сельсовета вымогала у местного предпринимателя $10 тысяч

31 мая, 11:17
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В Одесской области глава сельсовета вымогала у местного предпринимателя $10 тысяч - фото

СБУ

Чиновницу задержали прямо возле сельсовета после получения части взятки

Служба безопасности Украины уличила во взяточничестве председателя одного из сельских советов Саратского района Одесской области.

Как сообщили в СБУ, чиновница вымогала у местного предпринимателя $10 тысяч за выделение в аренду земельного участка общей площадью полгектара с перспективой приватизации надела.

Оперативники задержали женщину рядом со зданием сельсовета сразу после получения ею очередной части взятки в размере $2 тысячи.

При этом ранее сотрудники спецслужбы задокументировали получение злоумышленницей «предоплаты».

Фото: СБУ

Кроме того, во время обыска в рабочем кабинете главы сельсовета обнаружили наличные в иностранной валюте, происхождение которых не установлено.

Теги:   Сельсовет Чиновники Коррупция Одесская область

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