В Одесской области глава сельсовета вымогала у местного предпринимателя $10 тысяч 31 мая, 11:17 Цей матеріал також доступний українською СБУ Чиновницу задержали прямо возле сельсовета после получения части взятки СБУ

Служба безопасности Украины уличила во взяточничестве председателя одного из сельских советов Саратского района Одесской области.

Как сообщили в СБУ, чиновница вымогала у местного предпринимателя $10 тысяч за выделение в аренду земельного участка общей площадью полгектара с перспективой приватизации надела.

Оперативники задержали женщину рядом со зданием сельсовета сразу после получения ею очередной части взятки в размере $2 тысячи.

При этом ранее сотрудники спецслужбы задокументировали получение злоумышленницей «предоплаты».

Фото: СБУ

Кроме того, во время обыска в рабочем кабинете главы сельсовета обнаружили наличные в иностранной валюте, происхождение которых не установлено.