В Одесской области еще один приход Московского патриархата перешел к ПЦУ 27 января, 07:23 1290 Цей матеріал також доступний українською Одесская епархия ПЦУ Решение было принято единогласно Одесская епархия ПЦУ

В субботу, 26 января, Свято-Покровская община поселка Сарата Одесской области во главе с настоятелем Владиславом Шиманом перешла от Украинской Православной Церкви Московского патриархата к Православной Церкви Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии ПЦУ.

В местном доме культуры, неподалеку от храма, собралось более пяти сотен человек, поселковый голова Негодяев Анатолий Леонидович, председатель райгосадминистрации Лобан Антон Анатольевич, депутаты районного и поселкового советов, которые являются прихожанами единственного в поселке Свято-Покровского храма.

"После выступления настоятеля отца Владислава, все присутствующие практически единогласно приняли решение о переходе религиозной общины в лоно Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Одесская епархия ПЦУ

13 января в Одесской области прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково решили перейти из Московского патриархата к Православной церкви Украины.

Напомним, несмотря на протесты Русской православной церкви и подконтрольного ей Московского патриархата, 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором была создана единая Православная церковь Украины.

Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 6 января 2019 Вселенский патриарх Варфоломей вручил ему томос об автокефалии.