Одесский бизнесмен попался при попытке подкупить сотрудника СБУ за 90 тысяч евро 8 июля, 13:25 Сотрудники СБУ взяли подозреваемого с поличным (Фото:СБУ)

В Одесской области директора местной логистической компании уличили в попытке подкупа сотрудника Службы безопасности Украины.

Как сообщается, мужчина решил предложить правоохранителю взятку в размере в 90 тысяч евро.

За эту сумму он хотел договориться о прекращении уголовного производства, связанного с коррупционной схемой при экспорте агропродукции, которое было открыто в отношении него СБУ, и не допустить изъятия своего имущества.

Видео дня

В свою очередь сотрудник спецслужбы доложил об этом предложении руководству, после чего была реализована оперативная комбинация, в результате которой подозреваемый был взят с поличным.

«На основании собранных улик следователи СБУ сообщили бизнесмену о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)… Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества», — добавили в ведомстве.