Над Одесской областью за ночь сбили десять дронов Shahed. Россия разрушила рекреационный объект — фото
Россия ударила по объекту рекреационной структуры в Одесской области (Фото:Одесская ОВА/Telegram)
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 10 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые запустила Россия в ночь на среду, 19 апреля.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Вражеские цели сбивали военные зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг.
Российские оккупанты ударили по объекту рекреационной инфраструктуры. Начался пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. В результате атаки никто не пострадал.
Накануне вечером, 18 апреля, украинские защитники уничтожили семь российских беспилотников, из них шесть — дроны-камикадзе Shahed-136. Шесть БПЛА сбили в районе Запорожья, еще один — в окрестностях Днепра.