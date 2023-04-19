Над Одесской областью за ночь сбили десять дронов Shahed. Россия разрушила рекреационный объект — фото 19 апреля, 08:05 Россия ударила по объекту рекреационной структуры в Одесской области (Фото:Одесская ОВА/Telegram)

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 10 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые запустила Россия в ночь на среду, 19 апреля.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



Вражеские цели сбивали военные зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг.

Фото: Одеська ОВА/Telegram

Фото: Одеська ОВА/Telegram

Российские оккупанты ударили по объекту рекреационной инфраструктуры. Начался пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. В результате атаки никто не пострадал.

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Фото: Одеська ОВА/Telegram

Фото: Одеська ОВА/Telegram

Накануне вечером, 18 апреля, украинские защитники уничтожили семь российских беспилотников, из них шесть — дроны-камикадзе Shahed-136. Шесть БПЛА сбили в районе Запорожья, еще один — в окрестностях Днепра.