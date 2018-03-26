В Одесской ОГА предупредили, что паводок на Дунае угрожает 100 тысячам граждан

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Как отметили в ГСЧС, наводнение угрожает городу Вилково
Фото: Максим Степанов/Facebook

Как отметили в ГСЧС, наводнение угрожает городу Вилково

Паводок на реке Дунай в Одесской области несет угрозу около 100 тысячам местных жителей.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Максим Степанов.

"На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на реке Дунай. Уровень (воды) близится к критической отметке. В зоне риска - более 100 тысяч жителей", - написал он.

В свою очередь в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что по состоянию на 26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково ожидается колебание уровня воды, что может вызвать затопление пониженных участков города.

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