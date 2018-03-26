В Одесской ОГА предупредили, что паводок на Дунае угрожает 100 тысячам граждан

Паводок на реке Дунай в Одесской области несет угрозу около 100 тысячам местных жителей.
Об этом у себя в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Максим Степанов.
"На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на реке Дунай. Уровень (воды) близится к критической отметке. В зоне риска - более 100 тысяч жителей", - написал он.
В свою очередь в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что по состоянию на 26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково ожидается колебание уровня воды, что может вызвать затопление пониженных участков города.
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