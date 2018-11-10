В Одесской области женщина выпала из переполненной маршрутки и впала в кому

Женщина выпала из маршрутки во время движения

В одном из сел Беляевского района Одесской области 41-летняя женщина выпала из переполненной маршрутки.

По данным полиции, она стояла у задних дверей и выпала под натиском других пассажиров во время поворота.

Она ударилась головой об асфальт и впала в кому.

По словам врача-анестезиолога Кристины Люхановой, пассажирка была доставлена в больницу без сознания, пишет ТСН.

Ее сразу прооперировали.

"Мы оцениваем состояние нашей пациентки, как крайне тяжелое, в связи с черепно-мозговой травмой, тяжелой травмой. Она находится на этот момент на искусственной вентиляции легких", - рассказала медик.

Автобус сняли с маршрута и отправили на площадку временного содержания автотранспорта для дальнейшего проведения экспертиз.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.