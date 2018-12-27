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В Одесской области женщина морила детей голодом и содержала их в антисанитарии

Сегодня, 21:38
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Фото: пресс-служба полиции

Дети находились в ужасных условиях

Жительница Одесской области содержала своих троих детей в антисанитарных условиях и без еды, сообщает пресс-служба областной полиции.

По информации полиции, когда дети почти месяц не появлялись в детском саду, руководство учреждения забило тревогу и обратилось к главе сельсовета Сафьян. 

По месту проживания детей проверяющим никто не открыл, после этого они сообщили в полицию.

Как оказалось, дети пяти, четырех и одного года были в ужасном состоянии: грязные, в нестиранной одежде, со вшами и высыпаниями на теле. Везде царил беспорядок и антисанитария, в том числе - от стула двух бойцовых собак, которые также пребывали в доме.

Сожитель женщины, который и открыл дверь полиции, не смог объяснить, где находится мать детей. 

В результате, было принято решение разместить их в реабилитационном центре.

"Мы бываем в разных семьях, но такой ужас за свою практику еще не видели, - делится впечатлениями инспектор сектора ювенальной превенции Измаильского ОП Ольга Владичко. - Ребенок подошел ко мне и попросил о помощи, сказав, что у него "тараканы" в голове очень чешутся. По словам детей, за день они ничего не ели", - сказала Владичко.

На мать составили три протокола по ст.184 КоАП. С ней провели профилактическую беседу и пригрозили лишением родительских прав.

Теги:   Мать Дети Одесса

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