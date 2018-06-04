В Одесской области зарегистрирована вспышка кори в части Нацгвардии

Часть военнослужащих уже выписали из больницы

В части Национальной гвардии Украины в селе Жеребково Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью.

Об этом говорится в сообщении Ананьевской районной государственной администрации.

По данным главного врача центральной районной больницы Анатолия Койчева, в минувшую субботу были доставлены двое военнослужащих с подозрением на заболевание корью.

Койчев добавил, что часть военнослужащих уже выписана. Около 16 человек готовятся к выписке.

Напомним, что с 21 по 27 мая в Украине было зафиксировано 1334 новых случая заболевания корью.