04 июня 2018, понедельник

В Одесской области зарегистрирована вспышка кори в части Нацгвардии

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Часть военнослужащих уже выписали из больницы
Фото: ЮНИСЕФ

Часть военнослужащих уже выписали из больницы

В части Национальной гвардии Украины в селе Жеребково Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью.

Об этом говорится в сообщении Ананьевской районной государственной администрации.

По данным главного врача центральной районной больницы Анатолия Койчева, в минувшую субботу были доставлены двое военнослужащих с подозрением на заболевание корью.

Койчев добавил, что часть военнослужащих уже выписана. Около 16 человек готовятся к выписке.

Напомним, что с 21 по 27 мая в Украине было зафиксировано 1334 новых случая заболевания корью.

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