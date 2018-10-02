02 октября 2018, вторник

В Одесской области зафиксировали вспышку сибирской язвы: пострадали пять человек, объявлен карантин

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Источником заражения стала домашняя корова
Фото: Pixabay

Источником заражения стала домашняя корова

В Одесской области в одном из сел Саратского района зафиксировали вспышку сибирской язвы.

По данным полиции, источником заражения стала домашняя корова. Ее тушу обрабатывали пять человек, все пострадавшие госпитализированы.

По данным медиков, их жизни ничего не угрожает. 

На территории населенного пункта проведут дезинфекционные мероприятия с привлечением правоохранительных органов.

По подъездах к селу выставили шесть карантинных постов с полицейскими, спасателями и нацгвардейцами. Они контролируют соблюдение запрета на ввоз-вывоз домашнего скота и продуктов животного происхождения.

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