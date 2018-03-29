В Одесской области задержали торговцев оружием из зоны АТО

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Задержание торговца оружием
Фото: Андрей Лысенко/Facebook

Задержание торговца оружием

В четверг, 29 марта, по дороге с Черноморска (Одесская область) правоохранители задержали торговцев оружием и боеприпасами.

О спецоперации сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Следователи установили, что гражданин П. с 2015 года доставлял в Одесскую область огнестрельное оружие и боеприпасы к нему из временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

О количестве участников не сообщается. Однако известно, что гражданин П. действовал вместе с неустановленными военнослужащими Вооруженных сил Украины и двумя товарищами.

Оружие привозили из Донбасса с целью сбыта и для личного использования.

В ходе обыска правоохранители изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. В частности, три револьвера, пистолет ПСМ, снайперскую винтовку, три автомата Калашникова, два глушителя, РПК, две гранаты, патроны различного калибра в количестве более 1300 шт.

Расследование продолжается.

Напомним, 24 марта у местного жителя города Беляевка Одесской области работники Национальной полиции во время обыска изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

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