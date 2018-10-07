В Одесской области задержали подозреваемых в покушении на активиста

В городе Белгород-Днестровский Одесской области правоохранители задержали двух злоумышленников, подозреваемых в вооруженном нападении на одесского активиста. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Одесской области.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным непроникающим ранением поясничной области и бедра.

Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города.

На данный момент проводятся неотложные следственные действия.

По факту ночной стрельбы в Киевском районе Одессы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 6 октября, около 23:00 в Одессе стреляли в одного из активистов местного Автомайдана.