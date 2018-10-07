В Одесской области задержали подозреваемых в покушении на активиста

В городе Белгород-Днестровский Одесской области правоохранители задержали двух злоумышленников, подозреваемых в вооруженном нападении на одесского активиста. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Одесской области.
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным непроникающим ранением поясничной области и бедра.
Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города.
На данный момент проводятся неотложные следственные действия.
По факту ночной стрельбы в Киевском районе Одессы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что 6 октября, около 23:00 в Одессе стреляли в одного из активистов местного Автомайдана.
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