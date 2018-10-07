07 октября 2018, воскресенье

В Одесской области задержали подозреваемых в покушении на активиста

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На данный момент проводятся неотложные следственные действия

На данный момент проводятся неотложные следственные действия

В городе Белгород-Днестровский Одесской области правоохранители задержали двух злоумышленников, подозреваемых в вооруженном нападении на одесского активиста. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Одесской области.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным непроникающим ранением поясничной области и бедра.

Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города.

На данный момент проводятся неотложные следственные действия.

По факту ночной стрельбы в Киевском районе Одессы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 6 октября, около 23:00 в Одессе стреляли в одного из активистов местного Автомайдана.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове