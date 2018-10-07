В Одесской области взорвали авто секретаря совета Мологивской объединенной общины

Неизвестные взорвали авто, которое находилось на территории частного домовладения семьи дома секретаря совета Мологивской сельской объединенной общины Белгород-Днестровского района Елены Дрогомощенко.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу Одесской полиции.

Правоохранители начали расследование по факту взрыва.

Установлено, что взорвался автомобиль, который находился во дворе. По предварительной информации, причиной взрыва стала граната РГД-5. Пострадавших нет. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Думская передает, что взрыв произошел примерно в 2:00 ночи. Сообщается также, что два года назад неизвестные бандиты похитили, вывезли в лес и сильно избили отца Елены Дрогомощенко Михаила, который тоже является депутатом сельсовета. Он смог добраться до дороги, где его нашли местные жители.

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