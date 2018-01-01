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Что на самом деле произошло в Керченском проливе?

В Одесской области ввели запрет на выход в Черное море маломерных плавсредств

Сегодня, 12:04
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Навигацию закрыли с 1 декабря

С 1 декабря в Одессе и Одесской области запретили выход в Черное море маломерных плавсредств.

Об этом сообщили в Одесском погранотряде управления ГПС, пишет УНИАН.

Отмечается, что такое решение было принято из-за агрессии России в Керченском проливе.

Навигацию маломерных плавсредств на водных объектах закрыли с 1 декабря.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. 

 В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными. 

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Керченский пролив Запрет Агрессия РФ Черное море Одесская область

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