В Одесской области ввели запрет на выход в Черное море маломерных плавсредств Сегодня, 12:04 2 Цей матеріал також доступний українською Навигацию закрыли с 1 декабря

С 1 декабря в Одессе и Одесской области запретили выход в Черное море маломерных плавсредств.

Об этом сообщили в Одесском погранотряде управления ГПС, пишет УНИАН.

Отмечается, что такое решение было принято из-за агрессии России в Керченском проливе.

Навигацию маломерных плавсредств на водных объектах закрыли с 1 декабря.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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