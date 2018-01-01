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В Одесской области возле дома убитого фермера установили растяжку

Сегодня, 17:42
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Петр Карагиаур был убит в 2017 году вместе с криминальным авторитетом

Фото: Петр Карагиаур

Утром в четверг, 6 декабря, в селе Новосельское Одесской области на воротах дома убитого в прошлом году местного фермера обнаружили растяжку с боевой гранатой Ф-1 .

Как сообщили Думской в полиции, гранату нашла вдова фермера Петра Карагиаура после звонка с угрозами.

По словам женщины, в 6 утра ей позвонили неизвестные и угрожали убийством. Спустя 20 минут она вышла на улицу и увидела растяжку.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 129 и 263 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством и незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами).

Фермер Петр Карагиаур и криминальный авторитет Юрий Асаржи по прозвищу Позвоночник исчезли в октябре 2017 года. Родственники Петра рассказали, что вечером 7 октября ему позвонили с неизвестного номера и попросили помочь отремонтировать колесо. Фермер выехал на объездную дорогу, а через 20 минут перезвонил супруге и попросил передать неизвестному человеку все деньги, которые есть в доме. На следующий день, 8 октября, родственники Юрия Асаржи заявили в полицию о его исчезновении.

Автомобиль фермера обнаружили через несколько дней на территории кладбища села Кирнички Измаильского района. Тела пропавших мужчин нашли местные охотники закопанными в яме в поле между селами Орловка и Новосельское Ренийского района.

По данным источников в полиции, убийство связано с войной между придунайским криминалитетом и фермерами, которые не хотят им платить и выращивать на своих полях марихуану.

Теги:   Гранаты Криминальный авторитет Растяжка Одесская область

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