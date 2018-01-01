Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Сергей Фурса
Украина-Коломойский 0:1
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
Фоззи
Братья Систерс и зубная щетка
Томас Фридман
Еще одна революция. Почему меня пугает 2020 год

В Одесской области военком вымогал у предпринимателя взятку, угрожая призывом его работников

Сегодня, 11:13
35
Цей матеріал також доступний українською

Военкому грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: прокуратура

Военного комиссара Южненского городского военкомата Одесской области уличили в вымогательстве взятки от директора местного предприятия.

Как сообщили в прокуратуре, он предлагал бизнесмену за $4,5 тысячи снять его работников с военного учета.

В противном случае военком угрожал призывом сотрудников предприятия на срочную службу и военные сборы.

Правоохранители задержали злоумышленника во время передачи оговоренной взятки.

Согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины, военному чиновнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теги:   Военком Одесская область Коррупция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 08:13

article_img
Агрессия РФ в Керченском проливе: Полторак объяснил, почему украинские моряки не открывали огонь

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
3435
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
6 декабря: Британский удар по российским олигархам
2116
Джон Ллойд - фото
Джон Ллойд
Макрон в ловушке. И все мы вместе с ним
1809
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13665
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
10412
Евгений Ихельзон - фото
Евгений Ихельзон
Почему я проголосую за Порошенко?
8292
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28943
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25082
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20273

Читайте также

Украина

Сегодня, 01:45

article_img
В Украину не пустили четырех журналисток из России
События

Вчера, 23:36

article_img
Левченко и Барна устроили драку в эфире телеканала Рада впервые за 20 лет его существования
События

Вчера, 22:35

article_img
В Киеве начнут праздновать День соседа