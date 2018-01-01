В Одесской области военком вымогал у предпринимателя взятку, угрожая призывом его работников Сегодня, 11:13 35 Цей матеріал також доступний українською Военкому грозит до 12 лет тюрьмы Фото: прокуратура

Военного комиссара Южненского городского военкомата Одесской области уличили в вымогательстве взятки от директора местного предприятия.

Как сообщили в прокуратуре, он предлагал бизнесмену за $4,5 тысячи снять его работников с военного учета.

В противном случае военком угрожал призывом сотрудников предприятия на срочную службу и военные сборы.

Правоохранители задержали злоумышленника во время передачи оговоренной взятки.

Согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины, военному чиновнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.