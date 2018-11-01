01 ноября 2018, четверг

В Одесской области водитель врезался в группу пешеходов, один человек погиб

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В результате ДТП погиб 26-летний местный житель
Фото: полиция

В результате ДТП погиб 26-летний местный житель

В среду вечером, 31 октября, в Белгород-Днестровском районе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ.

Как сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области, в селе Выпасное водитель врезался в толпу пешеходов.

В результате аварии один из пострадавших, 26-летний местный житель скончался от полученных травм на месте.

Других подробностей ДТП на данное время нет. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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