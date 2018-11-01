В Одесской области водитель врезался в группу пешеходов, один человек погиб

В среду вечером, 31 октября, в Белгород-Днестровском районе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ.

Как сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области, в селе Выпасное водитель врезался в толпу пешеходов.

Читайте также: В Кривом Роге во время гонок автомобиль влетел в толпу зрителей

В результате аварии один из пострадавших, 26-летний местный житель скончался от полученных травм на месте.

Других подробностей ДТП на данное время нет. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.