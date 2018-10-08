08 октября 2018, понедельник

В Одесской области во двор секретаря совета объединенной громады бросили взрывное устройство - фото

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Никто из людей в результате происшествия не пострадал

Никто из людей в результате происшествия не пострадал

В селе Выпасное Одесской области неизвестные бросили взрывное устройство во двор секретаря совета Мологовской сельской объединенной громады Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.

Как сообщает Думская, в результате взрыва был серьезно поврежден автомобиль ВАЗ-2108, припаркованный на территории домовладения.

Инцидент произошел около двух часов ночи 7 октября. Никто из людей во время происшествия не пострадал.

При этом отмечается, что два года назад неизвестные похитили, вывезли в лес и избили отца главы совета СОГ, который тоже является депутатом сельсовета. 

По данным СМИ, у семьи Дрогомощенко уже много лет продолжается конфликт с частным предпринимателем, который занимается водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья, из-за "неподъемных для населения тарифов".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове