В Одесской области во двор секретаря совета объединенной громады бросили взрывное устройство - фото

Никто из людей в результате происшествия не пострадал

В селе Выпасное Одесской области неизвестные бросили взрывное устройство во двор секретаря совета Мологовской сельской объединенной громады Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.

Как сообщает Думская, в результате взрыва был серьезно поврежден автомобиль ВАЗ-2108, припаркованный на территории домовладения.

Инцидент произошел около двух часов ночи 7 октября. Никто из людей во время происшествия не пострадал.

При этом отмечается, что два года назад неизвестные похитили, вывезли в лес и избили отца главы совета СОГ, который тоже является депутатом сельсовета.

По данным СМИ, у семьи Дрогомощенко уже много лет продолжается конфликт с частным предпринимателем, который занимается водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья, из-за "неподъемных для населения тарифов".