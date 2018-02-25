В Одесской области в целом городе могут отключить газ за долги

ПАО Одессагаз направило предупреждение о том, что со среды, 28 февраля, отключит газоснабжение котельных г. Теплодар.

Об этом сообщает КП Одесская ТЭЦ-2 на сайте Теплодарского горсовета.

"В связи со значительным долгом потребителей г. Теплодар за отопление в размере 4,3 млн гривен по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ", - говорится в заявлении.

Жителей города просят погасить долги.

Ранее сообщалось, что украинцы задолжали за коммуналку 28 млрд грн.