В Одесской области в целом городе могут отключить газ за долги

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Жители Теплодара задолжали за отопление 4,3 млн гривен
Фото: pixabay

Жители Теплодара задолжали за отопление 4,3 млн гривен

ПАО Одессагаз направило предупреждение о том, что со среды, 28 февраля, отключит газоснабжение котельных г. Теплодар.

Об этом сообщает КП Одесская ТЭЦ-2 на сайте Теплодарского горсовета.

"В связи со значительным долгом потребителей г. Теплодар за отопление в размере 4,3 млн гривен по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ", - говорится в заявлении.

Жителей города просят погасить долги.

Ранее сообщалось, что украинцы задолжали за коммуналку 28 млрд грн.

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