В Одесской области в подпольном цеху изготавливали продукцию "известных торговых марок"

Правоохранители разоблачили в Одесской области подпольный цех, в котором изготавливались продукты питания и бытовая химия с использованием товарных знаков известных торговых марок.

Как сообщается, в нем осуществлялось кустарное производство и разлив оливкового масла с использованием известных торговых марок: Rodis extra virgin olive oil, Antico Frantcic olive oil, Latrovalis extra virgin olive oil cold extraction, L`olio De Cecco Classiko, Olimp extra virgin и другие.

"Также в данном подпольном цехе осуществлялась фасовка кофе в зернах и стирального порошка, которые также реализовывались с незаконным использованием товарных знаков известных иностранных брендов, а именно: кофе Lavazza ORO, Lavazza aroma, Lavazza Rossa, стиральные порошки Ideale, Deox", - рассказали в Нацполиции.

Там отметили, что данная продукция реализовывалась как в Одесской области, так и в других регионах страны.

Ранее сообщалось, что в Каменец-Подольском в подпольном цеху производили "брендовый" алкоголь.