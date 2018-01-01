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В Одесской области в пассажирском автобусе обнаружили бомбу

Сегодня, 11:48
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Опасная посылка находилась у водителя несколько дней

Фото: полиция

В Измаиле Одесской области водитель пассажирского автобуса обнаружил в оставленной ему неизвестным посылке самодельное взрывное устройство.

Как рассказали в облуправлении Нацполиции, опасный груз он получил на вокзале в Киеве.

Прибыв в Измаил, мужчина должен был передать посылку адресату, однако тот за ней так и не пришел.

Спустя несколько дней водитель решил проверить, что находится в коробке, и когда открыл ее, то обнаружил внутри радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство.

Сейчас самодельная бомба направлена на экспертизу. Личность отправителя посылки и ее адресата устанавливается.

Теги:   Взрывное устройство Бомба Измаил Автобус Одесская область

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