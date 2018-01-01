Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Фоззи
Романовы – лимончики от яблони
Джордж Церетели
Путин сам себе вредит
Наталья Кадя
Глубоко личное
Андрей Смирнов
Порошенко стал Хичкоком для Путина

В Одесской области в ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали

Сегодня, 21:51
594
Цей матеріал також доступний українською

Водитель Ford не справился с управлением

Фото: полиция

В четверг, 13 декабря, в Беляевском районе Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще четверо пострадали.

Смертельное ДТП произошло на трассе Одесса-Рени, сообщили в местной полиции.

По предварительным данным, 41-летний водитель Ford не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ, в котором ехали пятеро мужчин.

Во Львовской области столкнулись военный грузовик и микроавтобус: семеро пострадавших

В результате аварии погибли водитель Ford и один из пассажиров ВАЗ. Остальные участники ДТП с травмами различной степени доставлены в больницу.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Теги:   ДТП Одесская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 15:53

article_img
В УПЦ КП назвали дату получения томоса будущим главой Украинской православной церкви

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
5842
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко
4970
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Франция уже сдает. Как победить Россию онлайн
4366
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7991
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5919
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
5842
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28999
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25123
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20676

Читайте также

События

Сегодня, 20:50

article_img
Построить себя. Как неслышащий архитектор разрушает стереотипы и проектирует станции метро
События

Сегодня, 18:02

article_img
Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального
Саме там

Сегодня, 15:26

article_img
"Батя" не старался. Краткая история Януковича от "кореша на районе" до госизменника - репортаж НВ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться