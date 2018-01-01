В Одесской области в ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали Сегодня, 21:51 594 Цей матеріал також доступний українською Водитель Ford не справился с управлением Фото: полиция

В четверг, 13 декабря, в Беляевском районе Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще четверо пострадали.

Смертельное ДТП произошло на трассе Одесса-Рени, сообщили в местной полиции.

По предварительным данным, 41-летний водитель Ford не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ, в котором ехали пятеро мужчин.

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В результате аварии погибли водитель Ford и один из пассажиров ВАЗ. Остальные участники ДТП с травмами различной степени доставлены в больницу.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.