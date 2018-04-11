В Одесской области в ДТП погиб один человек, десять получили травмы

Десять человек получили травмы в результате ДТП

В среду вечером, 11 апреля, в селе Лески Одесской области в результате ДТП с участием микроавтобуса погиб один человек, еще десять получили травмы.

В областной полиции сообщили, что автомобиль Таврия столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter. В результате 57-летний пассажир Mercedes погиб, еще десять получили телесные повреждения различной тяжести, четверо из них были госпитализированы в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, что 11 апреля на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием маршрутки, перевозивший рабочих одного из предприятий, и внедорожника Mercedes G-Wagen. В результате пострадали шесть человек.