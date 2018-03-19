В Одесской области в больницы поставлялся технический кислород вместо медицинского

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Предприниматели нанесли ущерба на 6 млн гривен

Предприниматели нанесли ущерба на 6 млн гривен

Правоохранители разоблачили в Одесской области предприятие, которое поставляло в больницы технический кислород под видом медицинского.

Как сообщили в Нацполиции, сумма нанесенного ущерба составляет более 6 мил гривен.

"Кроме того, что продукция поставлялась по завышенным ценам, вместо кислорода медицинского больницы получали технический. Такой кислород мог представлять угрозу для здоровья пациентов и привести к трагическим последствиям",  - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что к преступлению могут быть причастны должностные лица медицинских учреждений.

В рамках уголовного производства сотрудники полиции провели на предприятии ряд санкционированных обысков, изъяв "черную" бухгалтерию, наличные средства и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что в Украине изъяли из оборота некачественные лекарственные средства и заблокировали их производство.

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