В Одесской области усилят меры безопасности из-за военного положения и нападения на Гриценко

Решение об усилении мер безопасности в Одесской области приняли на совещании по обороне

В Одесской области усилят меры безопасности из-за военного положения и нападения на лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании у президента Петра Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Я предлагаю дополнительные меры по Одессе", – сказал глава МВД.

Он добавил, что это, в частности, связано с нападением на политика.

В свою очередь, глава украинского государства поддержал такое решение.

"В рамках принятия решений относительно действия военного положения должны обязательно усилить присутствие силовиков в Одесской области для дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка", - сказал Порошенко.

Напомним, что в Одессе неизвестные забросали яйцами лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и устроили потасовку с его сторонниками. Во время столкновения пострадал один из членов партии.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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