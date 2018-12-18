В Одессе и области двое детей умерли от ОРВИ и осложнений кори Сегодня, 11:51 170 Цей матеріал також доступний українською Детей не удалось спасти Фото: Pixabay

В Одессе и Одесской области зафиксировали две детские смерти.

Об этом говорится в отчете регионального областного лабораторного центра Минздрава.

Один ребенок умер от острой респираторной инфекции - коронавирус. Младенца лечили на дому, за медицинской помощью не обращались.

Еще один летальный случай был зафиксирован в Одессе. Ребенок, которому было 1 год и 3 месяца, умер от осложнений кори. Он не был вакцинирован из-за временных противопоказаний.

Ранее сообщалось, что в Харькове от гриппа А (Н3N2) умерла 9-летняя девочка и 62-летняя женщина.