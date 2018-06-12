12 июня 2018, вторник

В Одесской области спасатели потребовали закрыть детский лагерь и три базы отдыха

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В лагере обнаружили нарушения пожарной безопасности

В лагере обнаружили нарушения пожарной безопасности

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) по итогам обнаруженных нарушений пожарной безопасности обратилась в суд с требованием закрыть детский центр Молодая гвардия.

Об этом пишет Думская со ссылкой на замначальника облуправления ГСЧС Михаила Вовка.

Детский центр является фактически наибольшим в своем роде в Украине (после потери контроля над Артеком в оккупированном Крыму).

Также закрыть в связи с нарушениями техники безопасности ведомство рекомендует  базы отдыха Черноморка и Мечта, а также специализированный санаторий Затока.

Напомним, в сентябре минувшего года ночью начался пожар в одесском лагере Виктория. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, в котором на момент пожара находились 42 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двух детей. Позже сообщили, что на пепелище нашли останки третьей погибшей девочки.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Спасатели сообщили, что в лагере несколько месяцев не работала противопожарная сигнализация. 

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подала в суд иски на закрытие 155 торгово-развлекательных центров по итогам проверок на предмет соблюдения пожарной безопасности.

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