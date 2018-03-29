В Одесской области сошел с рельсов и перевернулся железнодорожный состав - фото

В результате аварии никто из людей не пострадал

В среду, 28 марта, в Черноморске Одесской области сошел с рельсов и перевернулся железнодорожный состав с зерном.

Об этом у себя в Facebook сообщил директор по экономике и финансам ПАО Укрзализныця Андрей Рязанцев, опубликовав снимки с места происшествия.

"На Ильичевском зерновом терминале состоялась очень серьезная и одновременно знаковая авария. На частном подъездном пути был сформирован частной структурой грузовой поезд. Частным маневровым локомотивом владельцы пытались переместить груз в место назначения. Последствия напоминают кадры сюрреалистических фильмов", - написал он, добавив, что никто из людей не пострадал.

При этом чиновник отметил, что на сегодняшний день в Украине около 2 тысяч маневровых локомотивов вне управления Укрзализныци.

"Уровень их учета и контроля за использованием, безопасностью их движения, состоянием и квалификацией локомотивных бригад на катастрофически низком уровне", - заявил Рязанцев.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области из-за хищения материалов с рельсов сошла электричка с пассажирами.