В Одесской области систему ПВО переводят в режим готовности из-за военного положения

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что в связи с введением военного положения в области будут усилены меры безопасности, в частности будет переведена в режим готовности система противовоздушной обороны.

Кроме того, по его словам, будут усилены меры по информационной и кибербезопасности, сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Степанов также отметил, что пограничники усилят охрану государственной границы.

Он добавил, что оснований для паники нет и если не будет открытого вторжения России, то никакого ограничения гражданских прав не произойдет.

Глава Одесской ОГА отметил, что конфискации имущества, принудительной трудовой повинности или поселения военных в квартирах гражданских не планируется.

Смотрите также "Россия должна заплатить". Украинские корабли захвачены в Азовском море, на повестке дня - военное положение

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.

Смотрите также В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать