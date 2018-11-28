В Одесской области систему ПВО переводят в режим готовности из-за военного положения

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что в связи с введением военного положения в области будут усилены меры безопасности, в частности будет переведена в режим готовности система противовоздушной обороны.
Кроме того, по его словам, будут усилены меры по информационной и кибербезопасности, сообщает пресс-служба Одесской ОГА.
Степанов также отметил, что пограничники усилят охрану государственной границы.
Он добавил, что оснований для паники нет и если не будет открытого вторжения России, то никакого ограничения гражданских прав не произойдет.
Глава Одесской ОГА отметил, что конфискации имущества, принудительной трудовой повинности или поселения военных в квартирах гражданских не планируется.
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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.
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