В Одесской области школьница "дарила" одноклассникам боевые патроны

Полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм и 4 патронных обоймы

В Одесской области 14-летняя школьница "дарила" одноклассникам патроны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию позвонила директор школы, которой стало известно о "подарках" девочки.

Так, полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм и 4 патронных обоймы. Кроме того, во время санкционированного обыска по месту жительства семьи несовершеннолетней правоохранители обнаружили еще более четырехсот патронов и гранату. По предварительной информации, запрещенные предметы принадлежат хозяину дома, который сейчас находится на Востоке Украины.

Все изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Ранее в Мариуполе на территории школы нашли гранату и патроны.