В Одесской области руководителя налоговой инспекции задержали на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили во взяточничестве руководителя налоговой инспекции одного из районов Одесской области.

Как сообщается, чиновник ГФС организовал механизм систематического вымогательства взяток от коммерческих структур за выдачу разрешительных документов.

Оперативники спецслужбы установили факт получения денег от представителя коммерческой структуры за предоставление документов налоговой отчетности для участия в проведении государственных закупок-тендеров.

"Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения второй части неправомерной выгоды", - отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что во Львовской области сотрудницу налоговой задержали при получении взятки в 100 тысяч гривен.