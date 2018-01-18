В Одесской области приостановили работу пунктов пропуска

В четверг, 18 января, в Одесской области из-за непогоды временно ограничили движение в пунктах пропуска на государственной границе с Молдовой и Румынией.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
"Пока не осуществляется пропуск в пунктах пропуска Долинское и Табаки. Также временно не производится оформление транспортных средств в Граденице и Серпневом", - говорится в сообщении.
Движение перенаправлено в ближайшие пункты пропуска Рени, Виноградовка, Кучурган и Малоярославец.
#ВНИМАНИЕ- МВД Украины (@MVS_UA) 18 января 2018 г.
В Одесской области из-за погодных условий временно ограничено движение в пунктах пропуска на государственной границе. Пока не осуществляется пропуск в пунктах пропуска #Долинское и #Табаки. Также временно не производится оформление ТС в #Граденицы и #Августовское. #Одесса #пограничники pic.twitter.com/MiwIycIIfc
Напомним, что на севере Одесской области закрыли движение по трассе Киев-Одесса из-за больших снежных заносов.
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