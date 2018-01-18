В Одесской области приостановили работу пунктов пропуска

В четверг, 18 января, в Одесской области из-за непогоды временно ограничили движение в пунктах пропуска на государственной границе с Молдовой и Румынией.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Пока не осуществляется пропуск в пунктах пропуска Долинское и Табаки. Также временно не производится оформление транспортных средств в Граденице и Серпневом", - говорится в сообщении.

Движение перенаправлено в ближайшие пункты пропуска Рени, Виноградовка, Кучурган и Малоярославец.

Напомним, что на севере Одесской области закрыли движение по трассе Киев-Одесса из-за больших снежных заносов.