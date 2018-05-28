28 мая 2018, понедельник

В Одесской области поезд сбил автомобиль с детьми на переезде, есть погибшая

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Nissan выехал на переезд, несмотря на запрещающие сигналы
Фото: УЗ

Nissan выехал на переезд, несмотря на запрещающие сигналы

В понедельник, 27 мая, в Одесской области автомобиль Nissan на переезде столкнулся с поездом № 764 Одесса - Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч. Есть погибшая и пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО Укрзализныця на своей странице в Facebook.

"По предварительной информации, в результате ДТП смертельно травмирована пассажирка автомобиля, двое детей, которые находились в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек травмирован", – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля не отреагировал на световую и звуковую сигнализацию на переезде.

Ранее сообщаелось, что в Николаевской области пьяный водитель выжил после столкновения с поездом.

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