В Одесской области поезд сбил автомобиль с детьми на переезде, есть погибшая

Nissan выехал на переезд, несмотря на запрещающие сигналы

В понедельник, 27 мая, в Одесской области автомобиль Nissan на переезде столкнулся с поездом № 764 Одесса - Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч. Есть погибшая и пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО Укрзализныця на своей странице в Facebook.

"По предварительной информации, в результате ДТП смертельно травмирована пассажирка автомобиля, двое детей, которые находились в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек травмирован", – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля не отреагировал на световую и звуковую сигнализацию на переезде.

Ранее сообщаелось, что в Николаевской области пьяный водитель выжил после столкновения с поездом.