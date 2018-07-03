В Одесской области перевернулся грузовой поезд, движение в направлении Одесса-Киев заблокировано

Во вторник, 3 июля, в Одесской области на железнодорожном перегоне около села Путиловка с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения.

В местной полиции сообщили, что 12 вагонов опрокинулись на бок и еще у 12 оторвало ходовую часть. Пострадавших в результате железнодорожной аварии нет.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения.

Из-за железнодорожной аварии движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.

Напомним, что 19 июня в Самарском районе города Днепр с рельсов сошли 11 вагонов и локомотив грузового поезда.