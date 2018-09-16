В Одесской области открыли первый мемориал в честь Армии УНР

Проект стал первым мемориальным комплексом в честь украинского войска на территории Одесской области

В городе Ананьев Одесской области открыли первый в регионе военный мемориал, посвященный солдатам армии Украинской Народной Республики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, мемориал создали на пожертвования, собранные благотворительным фондом. Автором проекта и исполнителем работ стал участник боевых действий, доброволец Олег Собченко из Черкасской области. В строительстве помогали местные волонтеры.

"Мы увековечили серию победных боев, состоявшихся 16-19 апреля 1920 года. Тогда, благодаря слаженным действиям, местные повстанцы и подразделения Армии УНР завладели Ананьевым и близлежащими селами, заставив русских большевиков оставить свои позиции. Этот бой прославил Одесскую область как место победы украинского оружия", - рассказал Собченко.

Проект стал первым мемориальным комплексом в честь украинского войска на территории Одесской области.

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