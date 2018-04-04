В Одесской области односельчане пытались совершить самосуд над подозреваемыми в убийстве

В среду, 4 апреля, в селе Виноградовка Болградского района Одесской области работник полиции применил табельное оружие, чтобы предотвратить самосуд над подозреваемыми в убийстве.

Как сообщили в областной полиции, группа возмущенных односельчан во время следственных действий пыталась совершить самосуд над подозреваемыми в жестоком убийстве местного жителя.

По информации полицейских, жители села сначала бросались с угрозами на подозреваемых, а затем - на полицейских.

Для прекращения противоправных действий один из сотрудников полиции несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова. Вследствие выстрелов никто не пострадал.

По данным следствия, четверо мужчин в возрасте от 16 до 21 года проникли в частный дом и избили 45-летнего хозяина до смерти. Злоумышленники похитили золотые украшения, фотоаппарат, телевизор, музыкальную технику и скрылись с места происшествия.

Напомним, что полиция раскрыла жестокое убийство семьи предпринимателей в пгт Великая Новоселка Донецкой области. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое человек. Все они принимали участие в боевых действиях в зоне АТО, были активными участниками общественной организации Внутренний корпус Батальон Донбасс.