В Одесской области найден мертвым исчезнувший во время несения службы пограничник Сегодня, 16:49 932 Цей матеріал також доступний українською Инспектор пограничной службы был найден мертвым с огнестрельными ранениями Фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

В воскресенье, 16 декабря, в Одесской области во время несения службы на участке Подольского отряда в районе Славяносербска исчез пограничник, позже он был найден мертвым с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В результате несколькочасовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы. После предварительного изучения обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего", - написал Слободян.

По факту смерти пограничника возбуждено уголовное дело, Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.