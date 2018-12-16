В Одесской области найден мертвым исчезнувший во время несения службы пограничник
В воскресенье, 16 декабря, в Одесской области во время несения службы на участке Подольского отряда в районе Славяносербска исчез пограничник, позже он был найден мертвым с огнестрельными ранениями.
Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
"В результате несколькочасовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы. После предварительного изучения обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего", - написал Слободян.
По факту смерти пограничника возбуждено уголовное дело, Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.