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В Одесской области найден мертвым исчезнувший во время несения службы пограничник

Сегодня, 16:49
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Инспектор пограничной службы был найден мертвым с огнестрельными ранениями

Фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

В воскресенье, 16 декабря, в Одесской области во время несения службы на участке Подольского отряда в районе Славяносербска исчез пограничник, позже он был найден мертвым с огнестрельными ранениями.

Об этом  сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В результате несколькочасовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы. После предварительного изучения обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего", - написал Слободян.

По факту смерти пограничника возбуждено уголовное дело, Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.

Теги:   Госпогранслужба Украины Одесса

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