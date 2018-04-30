В Одесской области на свадьбе отравилось 20 человек, включая 5-летнего ребенка

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Все пострадавшие находятся в больнице
Фото: pixabay

Все пострадавшие находятся в больнице

В селе Нерубайское Одесской области после празднования свадьбы госпитализировали 20 человек, включая 5-летнего ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области.

Предварительный диагноз всех пострадавших - пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

Из 20 заболевших 18 направлены в Одесскую городскую инфекционную больницу, двое остались в инфекционном отделении Беляевской ЦРБ.

Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением блюд, изготовленных в местном ресторане во время свадьбы. Всего на мероприятие были приглашены 84 человека.

Специалисты отобрали пробы еды и напитков для проведения лабораторного контроля. Работа кафе временно приостановлена.

Ранее сообщалось, что в школе на Буковине отравились почти 30 человек.

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