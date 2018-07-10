В Одесской области на ходу загорелся экскурсионный автобус с детьми

Никто из пассажиров не пострадал

На трассе Киев-Одесса на ходу загорелся экскурсионный автобус, который перевозил 57 детей в сопровождении родителей.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

"Водитель пассажирского транспорта совершил аварийную остановку на обочине по причине возгорания моторного отсека"- говорится в сообщении.

Как отмечается, на момент прибытия полиции на месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.

"Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет проведена соответствующая превентивная работа с перевозчиком", - добавили в ведомстве.