В Одесской области на ходу загорелся экскурсионный автобус с детьми

На трассе Киев-Одесса на ходу загорелся экскурсионный автобус, который перевозил 57 детей в сопровождении родителей.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
"Водитель пассажирского транспорта совершил аварийную остановку на обочине по причине возгорания моторного отсека"- говорится в сообщении.
Как отмечается, на момент прибытия полиции на месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.
"Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет проведена соответствующая превентивная работа с перевозчиком", - добавили в ведомстве.
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