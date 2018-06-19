В Одесской области мужчина открыл стрельбу из-за замечания егеря, три человека получили ранения

В Одесской области мужчина устроил стрельбу из-за замечания егеря.

Как рассказали в пресс-службе полиции, мужчина вместе с женой приехали в сад. При себе у него был пистолет для отстрела резиновыми пулями. К паре подошел егерь и сообщил о запрете на охоту.

Замечание стало причиной конфликта, мужчина начал стрелять в сторону егеря. В результате непроникающие ранения в область грудной клетки получила жена злоумышленника, егерь получил ранения в руку, а сам стрелявший – ранение ноги.

Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние здоровья оценивается как стабильное.

Кроме травматического пистолета у мужчины изъяли охотничье ружье.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.