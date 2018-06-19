19 июня 2018, вторник

В Одесской области мужчина открыл стрельбу из-за замечания егеря, три человека получили ранения

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
У стрелка изъяли охотничье ружье

У стрелка изъяли охотничье ружье

В Одесской области мужчина устроил стрельбу из-за замечания егеря.

Как рассказали в пресс-службе полиции, мужчина вместе с женой приехали в сад. При себе у него был пистолет для отстрела резиновыми пулями. К паре подошел егерь и сообщил о запрете на охоту.

Замечание стало причиной конфликта, мужчина начал стрелять в сторону егеря. В результате непроникающие ранения в область грудной клетки получила жена злоумышленника, егерь получил ранения в руку, а сам стрелявший – ранение ноги. 

Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние здоровья оценивается как стабильное. 

Кроме травматического пистолета у мужчины изъяли охотничье ружье.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове