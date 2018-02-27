В Одесской области моряк забаррикадировался на судне из-за невыплаты зарплаты

В Одесской области на борту судна Wellback под флагом Камбоджа забаррикадировался моряк Игорь Христов в знак протеста против невыплаты заработной платы.

Как сообщил в комментарии Громадському радіо советник председателя Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, судно стоит на третьем причале на территории Черноморского судоремонтного завода.

На судне с систем жизнеобеспечения есть только электропитание, поэтому угрозы замерзания нет.

Сам Хвостов рассказал, что работодатель намеренно не выплачивает заработную плату, чтобы заставить его остаться на работе.

"Моя компания, которая должна мне денег, она направила письмо, чтобы руководство СРЗ заблокировало доступ на мое судно. Меня на проходной пытались остановить, но я с боем пробрался, пытались ко мне применить силу, но я прошел, закрылся на борту судна и сейчас нахожусь здесь один", - рассказал Хвостов.

Напомним, что трое украинцев застряли без еды на борту заброшенного теплохода Skylark в порту Крита. Владелец судна отключил телефоны, и на связь не выходит.