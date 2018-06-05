В Одесской области микроавтобус совершил лобовое столкновение с маршруткой, есть погибший и пострадавшие

На автодороге Одесса-Спасское в районе села Дмитровка Килийского района произошло ДТП с участием двух микроавтобусов.

Как сообщили в Нацполиции, в результате аварии погиб один человек, еще девять были травмированы.

"Водитель грузо-пассажирского микроавтобуса Бокстер выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с рейсовым маршрутным такси соединенными Килия-Одесса, в салоне которого находились, кроме водителя, еще 8 пассажиров. В результате водитель Бокстера погиб на месте. Женщина, которая находилась в салоне этого транспортного средства, получила телесные повреждения и была госпитализирована. Кроме того, были травмированы пассажиров маршрутного такси", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель врезался в автомобиль полиции.