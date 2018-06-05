05 июня 2018, вторник

В Одесской области микроавтобус совершил лобовое столкновение с маршруткой, есть погибший и пострадавшие

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Водитель микроавтобуса Бокстер выехал на встречную полосу
Фото: полиция

Водитель микроавтобуса Бокстер выехал на встречную полосу

На автодороге Одесса-Спасское в районе села Дмитровка Килийского района произошло ДТП с участием двух микроавтобусов.

Как сообщили в Нацполиции, в результате аварии погиб один человек, еще девять были травмированы.

"Водитель грузо-пассажирского микроавтобуса Бокстер выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с рейсовым маршрутным такси соединенными Килия-Одесса, в салоне которого находились, кроме водителя, еще 8 пассажиров. В результате водитель Бокстера погиб на месте. Женщина, которая находилась в салоне этого транспортного средства, получила телесные повреждения и была госпитализирована. Кроме того, были травмированы пассажиров маршрутного такси", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель врезался в автомобиль полиции.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове